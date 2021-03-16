Простуда в период межсезонья: как не заболеть

В период межсезонья очень многие люди страдают от простуды и острых респираторных заболеваний. А причина проста: резкий перепад температур, неподходящая одежда, частое переохлаждение. Кроме того, ранней весной организму не хватает витаминов, сопротивляемость организма простудам снижается. Возникает недомогание, головная боль, повышенная утомляемость ... Простуда может протекать легко, а могут быть осложнения.Что следует знать о гриппе и ОРВИКак показывает опыт, не все люди понимают, чем отличается грипп, простуда и острые респираторные заболевания. Так, при простуде возникает незначительное повышение температуры (часто это 37-38 С), умеренный кашель, насморк. Ломота в теле, сильная головная боль, озноб, резкий подъем температуры до 39-40 С - характерные признаки гриппа.Чаще всего грипп и простуда возникают у людей с пониженным иммунитетом, а также тех, кто страдает от хронических бронхитов, астмы. Однако не стоит бесконтрольно покупать и употреблять антибиотики, стоит обязательно проконсультироваться с семейным врачом. Ведь самолечение может быть вредным для вашего здоровья.Лучшие методы профилактики• Сбалансированное и полноценное питание, содержащее нужные витамины, минералы. Особенно полезно употреблять свежие овощи и фрукты, свежевыжатые соки. Не забывайте о комплексах витаминов и минералов, которые укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость организма. Однако лучше проконсультироваться с врачом.• Не забывайте о восьмичасовом сне, избегайте стрессов, переутомления. Полезны умеренные, но регулярные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе.• Регулярно и часто мойте руки после возвращения с улицы, посещение общественных мест.• Чаще проветривайте комнату. Так, в отопительный сезон воздух становится сухим, а это вызывает раздражение и насморк. Поэтому следует проводить регулярно проводить влажную уборку, пить достаточно жидкости, а также часто проветривать комнату, в которой вы проводите много времени.Следуйте этим советам, и будьте здоровы!