Простуда в период межсезонья: как не заболеть
Что следует знать о гриппе и ОРВИ
Как показывает опыт, не все люди понимают, чем отличается грипп, простуда и острые респираторные заболевания. Так, при простуде возникает незначительное повышение температуры (часто это 37-38 С), умеренный кашель, насморк. Ломота в теле, сильная головная боль, озноб, резкий подъем температуры до 39-40 С - характерные признаки гриппа.
Чаще всего грипп и простуда возникают у людей с пониженным иммунитетом, а также тех, кто страдает от хронических бронхитов, астмы. Однако не стоит бесконтрольно покупать и употреблять антибиотики, стоит обязательно проконсультироваться с семейным врачом. Ведь самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
Лучшие методы профилактики
• Сбалансированное и полноценное питание, содержащее нужные витамины, минералы. Особенно полезно употреблять свежие овощи и фрукты, свежевыжатые соки. Не забывайте о комплексах витаминов и минералов, которые укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость организма. Однако лучше проконсультироваться с врачом.
• Не забывайте о восьмичасовом сне, избегайте стрессов, переутомления. Полезны умеренные, но регулярные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе.
• Регулярно и часто мойте руки после возвращения с улицы, посещение общественных мест.
• Чаще проветривайте комнату. Так, в отопительный сезон воздух становится сухим, а это вызывает раздражение и насморк. Поэтому следует проводить регулярно проводить влажную уборку, пить достаточно жидкости, а также часто проветривать комнату, в которой вы проводите много времени.
Следуйте этим советам, и будьте здоровы!
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