Для похудения и против холестерина: как одна специя решает сразу несколько проблем
Так, одно из самых популярных направлений использования кардамона — очищение от токсинов. Таким действием кардамон обладает из-за его мочегонных свойств.
При этом кардамон снижает содержание в крови плохого холестерина и триглицеридов, а также улучшает толерантность к глюкозе у больных сахарным диабетом.
Против жира
Интересно, что кардамон помогает избавиться от брюшного жира, что благотворно сказывается на здоровье сердца и сосудов.
Исследования доказали, что порошок кардамона, принимаемый в виде пищевой добавки, препятствует накоплению жира в области живота.
Против холестерина
Жиросжигающие свойства кардамона способствуют уменьшению холестерина в крови. Это особенно важно для тех, у кого высокие показатели холестерина и, как следствие, лишний вес.
Исследование, в котором участвовали женщины с преддиабетом и ожирением, установило, что порошок зеленого кардамона уменьшает уровень липопротеидов низкой плотности и триглицеридов.
Следовательно, заметно улучшается показательобщего холестерина. Ученые сделали вывод, что эта специя препятствует повышению показателей липопротеидов низкой плотности.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий