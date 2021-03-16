Для похудения и против холестерина: как одна специя решает сразу несколько проблем

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О свойствах кардамона наука знает уже давно, однако мало кто пользуется всеми полезными качествами этой специи.Так, одно из самых популярных направлений использования кардамона — очищение от токсинов. Таким действием кардамон обладает из-за его мочегонных свойств.При этом кардамон снижает содержание в крови плохого холестерина и триглицеридов, а также улучшает толерантность к глюкозе у больных сахарным диабетом.Против жираИнтересно, что кардамон помогает избавиться от брюшного жира, что благотворно сказывается на здоровье сердца и сосудов.Исследования доказали, что порошок кардамона, принимаемый в виде пищевой добавки, препятствует накоплению жира в области живота.Против холестеринаЖиросжигающие свойства кардамона способствуют уменьшению холестерина в крови. Это особенно важно для тех, у кого высокие показатели холестерина и, как следствие, лишний вес.Исследование, в котором участвовали женщины с преддиабетом и ожирением, установило, что порошок зеленого кардамона уменьшает уровень липопротеидов низкой плотности и триглицеридов.Следовательно, заметно улучшается показательобщего холестерина. Ученые сделали вывод, что эта специя препятствует повышению показателей липопротеидов низкой плотности.