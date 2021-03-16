МРТ эффективнее УЗИ для выявления пороков развития плода
В работе, опубликованной в журнале Lancet Child and Adolescent Health, команда ученых и клиницистов демонстрирует, как МРТ-сканирование может детально выявить пороки развития, в том числе их влияние на окружающие структуры. Важно отметить, что МРТ – очень безопасная процедура для беременных женщин и их младенцев.
Ведущий исследователь, профессор Мэри Резерфорд из Школы биомедицинской инженерии и визуализации отмечает, что ультразвук остается золотым стандартом для скрининга плода и действительно дополняет эти оптимизированные подходы к МРТ для оценки аномалий тела плода.
«До сих пор ультразвук был главным методом для диагностики аномалий. Однако иногда способность ультразвука определять наиболее подробную анатомию ограничена. МРТ-сканирование дает возможность более точно определить пороки развития, что может помочь клиницистам в их планировании и консультировании родителей», - отмечает Резерфорд.
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