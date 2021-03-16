Диетолог перечислила продукты, вызывающие депрессию

О том, какая еда опасна для психического здоровья, рассказала врач-диетолог.По словам специалиста, из-за неправильного питания у человека возникает раздражительность, тревожность и депрессия.Врач считает, что в этой связи не стоит злоупотреблять сосиски и колбасу, сладости, а также кофе и минералку.Многие пьют лечебную минеральную воду без показаний, выпивают достаточно большое количество.Люди считают, что это полезно, но на самом деле это не так», –подчеркнула диетолог.Она добавила, что жирные продукты и еда, содержащая много сахара, приводят к набору лишнего веса.В организме вырабатывается большое количество кортизола, который еще называют «гормоном стресса».