Диетолог перечислила продукты, вызывающие депрессию
По словам специалиста, из-за неправильного питания у человека возникает раздражительность, тревожность и депрессия.
Врач считает, что в этой связи не стоит злоупотреблять сосиски и колбасу, сладости, а также кофе и минералку.
Многие пьют лечебную минеральную воду без показаний, выпивают достаточно большое количество.
Люди считают, что это полезно, но на самом деле это не так», –подчеркнула диетолог.
Она добавила, что жирные продукты и еда, содержащая много сахара, приводят к набору лишнего веса.
В организме вырабатывается большое количество кортизола, который еще называют «гормоном стресса».
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