Диетолог перечислила продукты, вызывающие депрессию

О том, какая еда опасна для психического здоровья, рассказала врач-диетолог.

По словам специалиста, из-за неправильного питания у человека возникает раздражительность, тревожность и депрессия.

Врач считает, что в этой связи не стоит злоупотреблять сосиски и колбасу, сладости, а также кофе и минералку.

Многие пьют лечебную минеральную воду без показаний, выпивают достаточно большое количество.

Люди считают, что это полезно, но на самом деле это не так», –подчеркнула диетолог.

Она добавила, что жирные продукты и еда, содержащая много сахара, приводят к набору лишнего веса.


В организме вырабатывается большое количество кортизола, который еще называют «гормоном стресса».
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