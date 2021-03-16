Российские разработчики создали уникальные продукты для профилактики кариеса
Комментирует д.м.н., заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ Галина Скрипкина: "Над созданием кариес-профилактических средств на кафедре работают уже более 40 лет. В отличие от известных мировых брендов, мы включили в состав наших гелей ионы фтора в небольшом количестве, ионы кальция и фосфат-ионы.
Принцип действия этих средств заключается в том, что они проникают в эмаль, укрепляя зубные ткани на уровне кристаллической решетки. Минеральные компоненты проникают глубоко в решетку и насыщают ее. В отличие от зубных паст, гели не содержат консервантов, отдушки, являются гипоаллергенными и абсолютно безопасными для детей".
Клинические испытания доказали высокую эффективность гелей - показатели заболеваемости кариесом у добровольцев снизились. Гели реально делали эмаль более устойчивой к внешним воздействием. Разработчики готовы запустить линейку гелей в массовое производство и ищут инвесторов.
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