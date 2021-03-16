Российские разработчики создали уникальные продукты для профилактики кариеса

Омский государственный медицинский университет представил линейку гелей для профилактики и лечения раннего кариеса. Согласно статистике, среди взрослых россиян показатели заболеваемости кариесом равны почти 100%. Также кариес все чаще диагностируют у детей. Линейка из девяти гелей, позволяющих предотвратить развитие кариеса, должна решить проблему.Комментирует д.м.н., заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ Галина Скрипкина: "Над созданием кариес-профилактических средств на кафедре работают уже более 40 лет. В отличие от известных мировых брендов, мы включили в состав наших гелей ионы фтора в небольшом количестве, ионы кальция и фосфат-ионы.Принцип действия этих средств заключается в том, что они проникают в эмаль, укрепляя зубные ткани на уровне кристаллической решетки. Минеральные компоненты проникают глубоко в решетку и насыщают ее. В отличие от зубных паст, гели не содержат консервантов, отдушки, являются гипоаллергенными и абсолютно безопасными для детей".Клинические испытания доказали высокую эффективность гелей - показатели заболеваемости кариесом у добровольцев снизились. Гели реально делали эмаль более устойчивой к внешним воздействием. Разработчики готовы запустить линейку гелей в массовое производство и ищут инвесторов.