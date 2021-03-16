Новый подход предотвратит повторные сердечные приступы
«Мы работали над этим в течение десяти лет. Метод дает уникальную возможность лечить бляшки до того, как они вызовут сердечный приступ», - рассказывает Дэвид Эрлинге, профессор кардиологии Лундского университета и консультант по интервенционной кардиологии в больнице Сконского университета, который совместно с учеными из Нью-Йорка руководил исследованием.
Результаты показывают, что более 14 процентов пролеченных пациентов имели рецидив сердечного заболевания в той или иной форме в течение четырех лет. В восьми процентах случаев причиной была бляшка высокого риска, которая не была обнаружена на предыдущей ангиограмме.
Новый метод, известный как NIRS (ближняя инфракрасная спектроскопия) и IVUS (внутрисосудистое ультразвуковое исследование), использует инфракрасный свет и ультразвук. Обследование пациента обычно проводится с катетером, вводимым к области сердца через запястье, и сочетается с ангиограммой. Затем бляшки можно увидеть на карте с цветовой кодировкой.
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