Новый подход предотвратит повторные сердечные приступы

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Исследователи из Лундского университета в Швеции представили новый метод обследования, который выявляет бляшки высокого риска в кровеносных сосудах, окружающих сердце. Их нельзя заметить с помощью традиционных ангиограмм. Этот тип бляшек, богатых жиром, потенциально может вызвать повторные приступы у пациентов с сердечными заболеваниями. Исследование было представлено в журнале The Lancet.«Мы работали над этим в течение десяти лет. Метод дает уникальную возможность лечить бляшки до того, как они вызовут сердечный приступ», - рассказывает Дэвид Эрлинге, профессор кардиологии Лундского университета и консультант по интервенционной кардиологии в больнице Сконского университета, который совместно с учеными из Нью-Йорка руководил исследованием.Результаты показывают, что более 14 процентов пролеченных пациентов имели рецидив сердечного заболевания в той или иной форме в течение четырех лет. В восьми процентах случаев причиной была бляшка высокого риска, которая не была обнаружена на предыдущей ангиограмме.Новый метод, известный как NIRS (ближняя инфракрасная спектроскопия) и IVUS (внутрисосудистое ультразвуковое исследование), использует инфракрасный свет и ультразвук. Обследование пациента обычно проводится с катетером, вводимым к области сердца через запястье, и сочетается с ангиограммой. Затем бляшки можно увидеть на карте с цветовой кодировкой.