Наличие антител не является гарантией защиты от COVID-19. К такому выводу выводу пришли ученые, заявил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов."Основной иммунный ответ — это клеточный иммунитет, не связанный с антителами. Антитела в определенном титре обладают защитными свойствами, но защитный титр… (его сейчас устанавливают — какой нижний порог), известно, что большое количество антител может сыграть отрицательную роль",— заявил он.Также эксперт добавил, что плохим сигналом может быть как низкое содержание антител или их отсутствие, так и высокие их показатели.