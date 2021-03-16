Горячая женщина: 4 возможные причины повышенной температуры

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Рассмотрим симптомы и варианты некоторых состояний, с которыми организму бывает трудно справиться.Мы привыкли, что оптимальным показателем на градуснике может быть только условные 36.6, но это далеко не так, ведь идеальной температура не может быть постоянно. Повышение температуры может считаться нормой примерно до 37.2, дальше — высокая температура, которая говорит о серьезных неполадках в организме.Конечно, мы не будем затрагивать вирусные инфекции, так как повышение температуры при ОРВИ можно считать вполне естественной реакцией. А вот в чем еще могут быть причины, мы и попытались сегодня разобраться.Неполадки с почкамиОдин из важнейших органов может давать сигнал о том, что что-то идет не так, именно повышением температуры. Причем в период обострения температура может достигать и 40 градусов, что уже само по себе опасно, если вовремя не принять меры. Помимо повышенной температуры о проблемах с почками может говорить острая или тянущая боль в области поясницы. Конечно, чтобы купировать боль, нужно препарат, который посоветовал вам в такой ситуации ваш лечащий врач, после чего срочно обратиться за помощью в больницу.Воспаления и опухолиЕще одной причиной, по которой высокая температура может держаться довольно долго, может быть опухоль в любом из органов. Однако понять, что в организме что-то пошло не так, можно еще и по сопутствующих симптомах, например, усиленное выпадение волос, потеря аппетита или же резкий набор или снижение веса. Чаще всего опухоли возникают в печени и почках, и все же для установления точного диагноза необходимо обратиться к своему лечащему врачу, и ни в коем случае не заниматься самолечением.ДистонияПроблема может коснуться как людей в возрасте, так и молодых на фоне неправильного образа жизни и хронического стресса. К сопутствующим симптомам часто относят покраснения в области лица и шеи, а также резкие перепады артериального давления. Вспомните, наверняка вы испытывали что-то подобное во время самых стрессовых ситуаций в жизни, допустим, на вступительных экзаменах. Нередко это состояние становится хроническим, при этом общая температура тела может быть выше нормальных показателей на несколько значений. В любом случае важно вовремя получить консультацию специалиста для успешного решения проблемы.РевматизмНельзя сказать, что ревматизм становится частой причиной повышенной температуры, но и исключать такой момент тоже нельзя. Самым очевидным симптомом, помимо самой температуры, становится воспаление суставов или неприятные ощущения в сердечной мышце. Ревматизм считается аутоиммунным заболеванием, в этом случае иммунитет может подводить, что часто дает повышение температуры, причем довольно значительное.