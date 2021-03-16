Вакцина от ВИЧ показала неплохой результат

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Терапевтическая вакцина от ВИЧ дала возможность инфицированным пациентам на ранней стадии надолго отказаться от использования других лекарств. Это открывает новое перспективное направление в лечении ВИЧ-инфекции.Ученые из Испании оценили эффективность терапевтической вакцины от ВИЧ-инфекции. Оказалось, что её применение позволило некоторым ВИЧ-инфицированным пациентам приостановить прием препаратов из категории высокоактивной антиретровирусной терапии не менее чем на 22 недели. Естественно, что при этом они сохраняли низкую вирусную нагрузку, не нуждаясь в приёме мощных лекарств для ее подавления. Терапевтические вакцины от ВИЧ разработаны для выработки ВИЧ-специфической иммунной реакции, которая может контролировать вирус в организме без всякого антиретровирусного лечения.Подобного рода вакцины используются в качестве части лечебной стратегии, направленной на функциональное излечение ВИЧ-инфекции, то есть её бессрочное подавление. Если эта цель будет решена, таким пациентам вообще не понадобится принимать никаких препаратов. Пока что пациенты с ВИЧ вынуждены всю жизнь пить таблетки из категории высокоактивной антиретровирусной терапии для того, чтобы уровень вируса в организме был подавлен.Способность контролировать ВИЧ без этой терапии пока встречается редко, но исследователи выявили группу людей, у которых это получается. В течение длительного времени ВИЧ у них находился ниже определяемого уровня, и никаких лекарств им не требовалось. Только в конце периода наблюдений у части участников этой группы началось прогрессирования ВИЧ-инфекции, но у некоторых терапевтическая вакцина позволила подавить болезнь практически бессрочно. Исследование иммунной системы выявило характерные реакции клеток на определенные области ВИЧ, связанные с вирусным контролем.