Диетолог напомнила, почему важно не исключать жиры из рациона

Похудеть можно не исключая жиры.В обществе существует миф, что для похудения нужно отказаться от жиров, однако это не совсем так. Вместо этого необходимо различать полезные жиры и так называемый «жирный шлак».Зачем организму человека нужны жиры и где их найти – рассказала тренер Анастасия Полтавская.Сразу развенчаю главный миф в питании – жир есть можно и нужно. Но его потребление необходимо контролировать. Важно научиться различать полезные жиры и то, что в народе называют «жирным шлаком», также внимательно следить за количеством потребляемых жиров, не забывая при этом про белки и углеводы,– отметила Полтавская.Она пояснила, что жир «обеспечивает транспортировку питательных веществ в организме и помогает создавать ряд жизненно необходимых гормонов». ???Жир накапливается в том случае, когда человек получает энергии с питанием больше, чем расходует.Какие жиры нужны человекуПолезные жиры – это жизненно важные жирные кислоты.?? Есть два вида ненасыщенных жиров: полиненасыщенные и мононенасыщенные. ?Первыми богаты растительные масла – оливковое, льняное, а также орехи.?? Источник мононенасыщенных жиров – оливковое масло, а также авокадо, орехи, арахисовое масло,– добавила тренер.Омега-3Это три жирных ненасыщенных кислоты, которые оберегают организм от болезней сердца и Альцгеймера. ??Содержится Омега-3 в жирной рыбе (лосось, тунец, скумбрия, селедка)., в молотом льняном семени, семенах чиа, грецких орехах, морских водорослях, соевых бобах.???Эти продукты рекомендуется потреблять с минимальной обработкой.С другой стороны, отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием омега-6 жирных кислот, других насыщенных жирных кислот (пальмитиновая кислота) и нулевым содержанием искусственных транс-жиров (частично гидрогенизированное масло). Насыщенные жиры и транс-жиры угрожают здоровью сосудов. Обычно они содержатся в фаст-фуде и полуфабрикатах, колбасах, сосисках, мороженом, а также молочных продуктах (сливочном масле, молоке, сметане),– резюмировала Анастасия Полтавская.