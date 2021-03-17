Британские врачи перечислили симптомы образования тромбов

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Британские медики назвал основные симптомы, которые свидетельствуют о развитии тромбов.Врачи отметили, что сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях. Один из наиболее частых признаков тромбоза — отеки ног.«В ногах может усиливаться зуд, а кожа приобретает красный или синий оттенок»,— поделился специалист.Далее зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы.В случае затруднительного дыхания, сильного кашля, боли в груди и головокружении стоит обратиться за медицинской помощью, поскольку это является свидетельством того, что тромб переместился из ног в легкие.