Названы утренние ошибки, способные испортить самочувствие на весь день

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Они мешают вашей продуктивности.Утро на самом деле является наиболее оптимальным временем, чтобы мыслить или быть креативным. Однако не всем удается спланировать эту часть дня правильно. Более того, люди допускаются 3 банальных ошибок, которые портят им все.Ошибка №1: Резко встаете с постелиОчень часто люди слышат будильник и сразу же срываются с постели. Конечно, это происходит с благими намерениями – чтобы не терять драгоценное время. Однако на самом деле это только портит все утро, которое может быть для вас продуктивным.Это резкая действие сразу же отключает человека от его тела.Как лучше действоватьМаксимально растяните свое тело – это займет всего несколько минут. Концепция исследователя Эми Кадди имеет название Power Pose. Благодаря этому человек действительно чувствует себя более уверенно.Что такое Power Pose: видеоЭти упражнения повышают настроение и придают ощущение невероятного счастья, ведь ко всем частям тела увеличивается приток крови.После нескольких минут растяжения не стоит спешить вставать с постели и выполнять свою утреннюю рутину: готовить кофе, чистить зубы и одеваться. Лучше подумайте о том, чтобы снова сделать Power Pose, стоя или даже во время утреннего душа.Ошибка №2: Немедленно проверяете телефонКаждый 4 человек проверяет оповещения на телефоне в течение одной минуты после пробуждения. На самом деле это серьезная ошибка. В этом заверил основатель популярного подкаста #RiseandGrind Гленн Ланди.Ни ваш ум, ни ваше тело не готовы к такому типу стимуляции впервую очередь. После пробуждения важно сконцентрироваться на собственном теле с помощью утреннего движения и записывать свои цели,– сказал Ланди.«Помните, что на вашем телефоне нет ничего, что не может вас ждать», – отметил он.Если же придерживаться этого правила и сначала полностью завершить утреннюю рутину – человек позже сможет лучше справиться с рабочими моментами.Ошибка 3: Слишком поздно ложитесь спатьИсследование, проведенное Amerisleep, показало потрясающие различия между ранними и поздними подъемами. Именно это влияет на производительность, заработную плату и общее качество жизни.71% людей, которые встают с постели на рассвете ответили, что чувствовали себя высокопроизводительными. В то же время те, что спят до 11:00, производительные только в 36% случаев.Однако для того, чтобы рано просыпаться – надо рано ложиться спать. В противном случае вы будете просто истощены и уставшие.Люди, которые просыпались утром, ежегодно получали в среднем на 15 тысяч долларов больше чем их «сонные» друзья.Учтите, что первый час вашего дня задает тон на его продолжение, а потому, вероятно, является самым важным временем, которым можно воспользоваться.Растяните тело, держите телефон выключенным и подумайте о том, чтобы подняться раньше, чем привыкли. Эти 3 вещи помогут быть еще лучше и производительнее, чем вы есть.