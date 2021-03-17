ТОП-7 продуктов, которые не стоит смешивать с кофе

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Не пейте кофе вместе с блюдами из бобовых, молочными продуктами, мясом и после алкоголяЕсли отказаться от кофе не получается и даже полезные ему альтернативы пока не для вас, умеренное его количество организму не навредит. Но важно знать, с чем кофе абсолютно не сочетается. То есть не стоит употреблять некоторые продукты вместе с напитком. Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь объяснила, почему кофе нельзя пить после бобовых и молочных продуктов, а также после алкоголя.Еще раз о пользе кофе«Многие специалисты в сфере питания считают кофе одним из самых богатых источников антиоксидантов в рационе, который превосходит как фрукты, так и овощи вместе взятые. Часто чашка кофе является естественным продолжением основного приема пищи. Однако употребление кофе после еды может повлиять на способность организма усваивать некоторые минералы и витамины. Поэтому если есть их дефицит, следует избегать приема пищи вместе с употреблением кофе», – говорит Вера Паламарь.С чем нельзя пить кофе?С продуктами, которые содержат кальций. То есть с молочными продуктами. Кофеин в кофе может повлиять на усвоение кальция и увеличить количество кальция, который выводится с мочой. Поэтому рекомендуется не сочетать в одном приеме пище молочные продукты и кофе.Эти эффекты относительно незначительны для большинства людей: с каждой чашкой кофе вы выводите только 2-3 миллиграмма из 1000 миллиграммов рекомендованной дневной нормы. Чтобы поддерживать адекватный уровень кальция, рекомендуется выпивать не более 3 чашек кофе в день. Это может помочь снизить риск переломов костей, особенно у пожилых людей.Не пейте кофе после того, как вы поели мясо. Так не усваивается железо.Важно: кофе без кофеина не влияет на усвоение кальция.С продуктами, которые содержат растительные источники железа. То есть бобовые, обогащенные злаки и другие. Растительные продукты содержат так называемое негемовое железо, которое является основным источником железа у веганов и вегетарианцев. Кофе содержит полифенолы – соединения, которые связываются с негемовым железом и уменьшают его усвоение.Чтобы максимально увеличить усвоение железа из продуктов, избегайте употребления кофе с железосодержащими продуктами, такими как орехи, бобы и обогащенные злаки, горох, чечевица, нут и соевые продукты.Не пейте кофе, когда принимаете витаминыКофеин может отрицательно влиять на уровень витамина D. Исследование, опубликованное в Journal of Bone Metabolism в 2017 году, показало, что у испытуемых, которые пили больше кофе, был более низкий уровень витамина D.Исходя из выше приведенной информации, не рекомендуется пить кофе в один прием с витаминными и минеральными комплексами.Важно: употребление кофе за час или более до еды не влияет на всасывание минералов и витаминов.Не пейте кофе до и после алкоголяДостаточно часто после употребления спиртного может наступать состояние сонливости, и люди, чтобы взбодриться, пьют чашечку кофе. И в этом может быть проблема. Энергия, которую можно получить от кофеина, маскирует интоксикацию, которую часто недооценивают.Более того, смесь алкоголя и кофе плохо влияет на процессы засыпания и сон. Через несколько часов после употребления алкоголя, кофе может вызывать возбуждающие действие на мозг, из-за чего человек просыпается посреди ночи.А поскольку кофеин задерживается в организме еще дольше (около шести часов), его стимулирующее действие затруднит засыпание. Вследствие этого человек просыпается истощенным – и с похмельем сильнее, чем обычно, поскольку кофеин, как и алкоголь, обезвоживает.