На российский рынок готова выйти новая вакцина против коронавируса

"КовиВак" - вакцина против коронавируса авторства центра имени Чумакова - должна быть запущена в гражданский оборот в ближайшие дни. Напомним, что вакцину зарегистрировали в России 20 февраля.Это третья официально зарегистрированная в стране вакцина против вируса, вызывающего COVID-19. В отличие от большинства вакцин против коронавируса, созданных в мире, "КовиВак" представляет собой цельновирионную вакцину. В ее составе содержится цельный, но убитый коронавирус, а не его части. Введение, как и в большинстве случаев, происходит в два этапа. Известно, что аналогичная вакцина также разработана в КНР.Между тем, научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявляет: в конце этого года или в следующем году появятся новые вакцины. И многие вакцины будут вводиться без инъекций, а хранить их можно будет при комнатной температуре.Скорое завершение клинических испытаний ожидает 6-8 вакцин. Речь идет об улучшенных вакцинах, которые будут вводится перорально или интраназально. Также рассматривается метод введения с использованием специального пластыря. Эксперт призывает к масштабным испытаниям вакцин, которые бы включали добровольцев из разных стран, разных возрастных групп и с разными заболеваниями.