Люди с лишним весом оказались суперраспространителями COVID-19
Так, оказалось, что пожилые и люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) выделяют больше всего респираторных капель, в которых и содержатся частицы вируса. Специалисты объяснили, что у разных людей в сотни раз может отличаться количество выдыхаемых аэрозольных частиц. В частности, всего на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого биоаэрозоля. А это доказывает феномен суперраспространения.
Ученые полагают, что суперраспространение вирусных частиц связано с повреждением слизистых при COVID-19, которое в более сильной форме выражено у пожилых и людей с лишним весом. При этом тяжесть протекания болезни у пациентов также влияет на скорость распространения. Так, человек может стать суперраспространителем при поражении легких.
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