Как самостоятельно выявить жировой гепатоз

Жировая болезнь печени на ранних стадиях почти не вызывает заметных симптомов. Но если вы стали часто замечать изменения привычного цвета мочи и стула, время забить тревогу.Жировой гепатоз - очень распространенная и серьёзная болезнь, которая вызывается скоплением большого количества жира в печени. Существует неалкогольный жировой гепатоз, и из названия понятно, что его причиной не является злоупотребление алкоголем, а также форма болезни, которая провоцируется именно увлечением горячительными напитками. Если жировой гепатоз не лечить на ранней стадии, он перетекает в более агрессивную форму, которая характеризуется воспалением печени и может закончиться циррозом. Ну а при этой форме печень вообще нельзя спасти - поможет только пересадка.К сожалению, на ранней стадии жировой гепатоз не вызывает каких-то выраженных симптомов. Его жертвы иногда жалуются на усталость, тошноту или боли в животе. И лишь на поздней стадии возникают вздутия, увеличенная селезенка, покраснение ладоней, зуд кожи, желтушность зрачков, а также склонность к появлению синяков. Но и на ранней стадии нужно обращать повышенное внимание на мочу и стул. В частности, если моча часто бывает тёмной, а стул бледным, это повод для того, чтобы проверить печень.Ранняя диагностика и своевременное начало лечения жирового гепатоза не только останавливают развитие болезни и уменьшают количество жира в печени, но и укрепляют все здоровье человека. Для диагностики достаточно анализа крови для проверки функции печени или ультразвукового сканирования. Всё это можно осуществить в рамках обычной ежегодной диспансеризации.