Признаки того, что у человека развивается шизофрения

Шизофрения — опасное психическое расстройство, от которого нет существующих лекарств. Однако врачи научились купировать симптомы заболевания с помощью терапии и лекарственных средств. Люди с шизофренией опасны не только для себя, но и для окружающих, а, чтобы заболевание не прогрессировало, его важно распознать на ранних стадиях.Науке также неизвестны конкретные причины шизофрении. На это расстройство влияет много различных факторов, поэтому узнать о том, что оно есть у человека, можно только по ранним симптомам.В видео врач-психиатр и главный внештатный специалист детский психиатр Минздрава МО Сергей Поздняков рассказывает о ранних признаках того, что у человека появляется шизофрения.