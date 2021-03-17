Признаки того, что у человека развивается шизофрения
Науке также неизвестны конкретные причины шизофрении. На это расстройство влияет много различных факторов, поэтому узнать о том, что оно есть у человека, можно только по ранним симптомам.
В видео врач-психиатр и главный внештатный специалист детский психиатр Минздрава МО Сергей Поздняков рассказывает о ранних признаках того, что у человека появляется шизофрения.
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