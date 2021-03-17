Назван фактор, повышающий вероятность смерти от COVID-19 почти в четыре раза

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Низкая скорость ходьбы оказалась серьезным фактором, повышающим вероятность смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. К такому выводу, как пишет информационное агентство РИА Новости, пришли британские исследователи, представляющие Университет Лестера.Ученые изучили медицинские показатели 400 с лишним тысяч человек, хранящиеся в Биобанке Великобритании, и уделили особое внимание корреляции между заболеваемостью коронавирусом, массой тела и скоростью ходьбы. Как и предполагалось, люди, которые ходят медленно, умирают от коронавируса заметно (в 3.75 раза) чаще."Даже если говорить о медленно ходящих людях с нормальным показателем веса, то у них развивается тяжелое течение COVID-19 в два с половиной раза чаще, чем у людей с избыточной массой тела, но быстрым шагом. То есть, темп ходьбы является одним из главных факторов, определяющих тяжесть течение коронавирусной инфекции", — говорят авторы исследования.Как именно скорость ходьбы связана с тяжестью течения COVID-19? Считается, что у людей с более быстрым шагом лучше состояние сердечно-сосудистой системы. Поскольку коронавирус в равной степени является и респираторной болезнью, и заболеванием сердечно-сосудистой системы, то в целом более здоровые сердце и сосуды с большей вероятностью успешно преодолеют вирусный удар.