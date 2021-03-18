Распространенные заблуждения о насморке: нужно ли его лечить

Лечить у нас умеют все. А тем более насморк. К сожалению, далеко не все известные множеству людей способы его лечения действительно эффективны и так безопасны.Из-за насморка не стоит обращаться к врачуСреди распространенных ошибок самолечение — самая популярная. В крайнем случае, обращаются за советом к фармацевту. Всякая аптека может предложить огромное количество лечебных препаратов, а вот правильный из них выберет только врач после вашего осмотра. Не стоит бесконтрольно принимать медикаментозные средства, особенно антибиотики. Этим вы можете серьезно навредить здоровью. Пусть вашим лечением занимается ЛОР-врач или терапевт.Насморк переносится на ногах без проблемНасморк часто не принимается всерьез, он и серьезным заболеванием-то не считается. Домашний режим способен обеспечить быстрое выздоровление, а потому от больничного отказываться не нужно. Всего два-три дня отдыха в домашних условиях, с чашкой теплого питья и под одеялом — и вы исцелены от простуды. Иначе вы рискуете растянуть «удовольствие» до недели и больше, заработать хроническую форму, а то и осложнения (гайморит, фронтит, бронхит или отит).Поможет бабушкин рецептИнтернет услужливо предложит вам множество рецептов народной медицины. Нет сомнения, какие-то из них реально эффективны, но применяя их (закапывая или промывая нос) в домашних условиях, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить слизистую оболочку или не пересушить ее. И совсем нелишним будет посоветоваться с доктором.Лучшее средство — капли в носКапли, которые сужают сосуды, не лечат. Они лишь снимут отек, принесут временное облегчение часов на пять. А от их частого использования у человека может повыситься внутриглазное или артериальное давление, появиться головокружение и головная боль. К тому же эти капли легко пересушат слизистую оболочку.Промыть нос и избавиться от насморка. Промывание носа — эффективная и часто безобидная процедура. Но если ее выполнять неправильно, можно спровоцировать немалые проблемы. Попадание раствора в среднее ухо или довольно сильный напор струи легко приведет к отиту.