Британские медики рассказали, о чем говорит боль в районе правой лопатки
О развитии рака печени говорят в том числе желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, вздутие живота, тошнота или рвота. Специалисты подчеркивают: гепатоцеллюлярная карцинома - самая распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Она развивается, когда клетки печени (гепатоциты) перерождаются.
Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы: гепатиты B и C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу продуктов, токсичных для печени (алкоголь, к примеру). Реже рак вызывают паразитарные инфекции вроде шистосомоза и генетические отклонения, например, гемохроматоз. Опасны для печени и канцерогенные вещества - полихлорированные дифенилы, хлорсодержащие пестициды, хлорированные углеводороды, нитрозамины. Риск рака печени также повышают избыточный вес и диабет.
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