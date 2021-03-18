Британские медики рассказали, о чем говорит боль в районе правой лопатки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Этот симптом может свидетельствовать о развитии рака печени. Врачи объясняют наличие данной боли тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие о боли, исходящей от зоны лопатки. Также при раке печени боль может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.О развитии рака печени говорят в том числе желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, вздутие живота, тошнота или рвота. Специалисты подчеркивают: гепатоцеллюлярная карцинома - самая распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Она развивается, когда клетки печени (гепатоциты) перерождаются.Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы: гепатиты B и C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу продуктов, токсичных для печени (алкоголь, к примеру). Реже рак вызывают паразитарные инфекции вроде шистосомоза и генетические отклонения, например, гемохроматоз. Опасны для печени и канцерогенные вещества - полихлорированные дифенилы, хлорсодержащие пестициды, хлорированные углеводороды, нитрозамины. Риск рака печени также повышают избыточный вес и диабет.