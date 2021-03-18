Что такое «пивное сердце» и кому оно грозит

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Среди всех видов алкоголизма врачи выделяют "пивной". Он грозит людям, которые на протяжении долгого времени в больших количествах употребляют один и тот же напиток. Несмотря на то, что не существует отдельного диагноза "пивной алкоголизм", некоторые эксперты выделяют его как отдельную категорию. Дело в том, что пиво не воспринимается как серьезный алкогольный напиток, поэтому некоторые наркологи считают, что такой вид зависимости лечить сложнее.Что такое пивное сердцеПиво, как и любой другой алкоголь, влияет на наши внутренние органы, в частности на сердце и сосуды. Впервые термин "пивное сердце" был введен профессором Боллингером. Он исследовал тела рабочих пивных заводов.Пивные напитки опасны тем, что для опьянения человек в среднем выпивает около двух литров. Таким образом в организме увеличивается количество жидкости и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, этот напиток очень калорийный и люди, злоупотребляющие им, чаще страдают лишним весом. Также большую роль играют классические закуски к этому алкоголю. Они сильно влияют на организм человека и отложения жиров.Комплексное воздействие на сердце вызывает синдром пивного сердца. При постоянном употреблении алкогольных напитков сердечные мышцы ослабевают, накапливая много жира. Алкогольные токсины увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Такие осложнения приводят к развитию атеросклероза, гипертонической болезни и сердечным приступам.Симптомы пивного сердцаСердце может плохо функционировать из-за разных обстоятельств в жизни человека. При этом, на ранних стадиях этого синдрома человек не чувствует дискомфорта, симптомы появляются гораздо позднее, когда есть определенное поражение органа. К ним относят:боли в области сердцаодышкатахикардия (учащенное сердцебиение)аритмияотечность нижних конечностей и лицаповышенная тревожностьПодобные синдромы диагностируют только с помощью исследований сердца, например, ЭКГ и УЗИ. Также врачам всегда тяжело понять причину появления этого заболевания, так как не все пациенты готовы признаться, что страдают алкогольной зависимостью.