Медик предупредил о необратимом поражении почек после коронавируса

На фоне COVID-19 могут возникнуть проблемы с почками, которые способны стать хроническими и необратимыми. Об этом предупредил нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов в разговоре с агентством «Москва».Так, некоторые инфицированные пациенты с острым повреждением почек не восстановились в полной мере, пока лечились в больнице. И врачи подозревают, что почки могут так и не вернуться к прежним показателям.«То есть это острое повреждение, которое потом постепенно трансформируется в хроническую почечную недостаточность, с которой они будут жить всю жизнь и которая потребует наблюдения у нефрологов», — пояснил медик.Он также отметил, что при тяжелом течении COVID-19 острое повреждение почек иногда происходило у пациентов с ранее здоровыми почками. Согласно статистике, поражение почек развивается у 25-30% госпитализированных с вирусом. Однако точный механизм этого процесса пока не установлен.