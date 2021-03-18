Дневной сон по графику полезен для памяти подростков
Исследователи из Национального университета Сингапура в ходе экспериментов доказали, что запланированный дневной сон, который входит в ежедневное расписание подростков и молодых людей, значительно улучшает у них процессы обучения и памяти. В экспериментах приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Оказалось, что дневной сон бывает полезен вне зависимости от того, насколько хорошо эти молодые люди спали в течение всего 24-часового периода.
За чуть более две недели сокращенный период сна ночью вкупе с дневным сном значительно улучшил память, как установили исследователи. При этом сокращение собственно ночного сна и включение «раздельного режима сна» днём и ночью не повлияло на процессы обучения в первой половине дня. Анализ записей электроэнцефалограммы активности мозга во время сна предположил, что дополнительное время для дневного сна давало преимущества мозгу.
Авторы исследования согласны с тем, что польза дневного сна и без того известна науке. Но как правило его исследовали в качестве разового дополнения к ночному отдыху, а не в качестве части регулярного режима дня. И вот теперь проведено исследование, которое показало способность сна отлично встраиваться в этот суточный график и идти на пользу подросткам.
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