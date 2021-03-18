Новый антиоксидант защитит от эпилептических приступов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля (ИБХФ) РАН разработал новое лекарство против эпилепсии, вызывающее меньше побочных эффектов и положительно влияющее на работу мозга. Известно, что другие противоэпилептические препараты снижают качество внимания, памяти, мышления. Ученые синтезировали новый фенольный антиоксидант фенозан, обладающий противоэпилептическими свойствами. Он уже одобрен для использования в медицинской практике.Было установлено, что процессы возбуждения в центральной нервной системе, ведущие к развитию эпилептиформных приступов, сопровождаются усилением свободно-радикального окисления и изменением состава липидов клеточных мембран головного мозга. А антиоксиданты, тормозящие окисление липидов и гармонизирующие структуру и свойства нейрональных мембран, могут нормализовать процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Именно это делал новый фенольный антиоксидант фенозан.Эксперименты с грызунами показали: фенозан уменьшает интенсивность судорожных припадков и предотвращает кровоизлияния в мозг. Притом, соединение производило ноотропный эффект (положительно влияло на рассудочную деятельность). Клинические испытания подтвердили пользу антиоксиданта. Выводы ученых: фенозан предупреждает развитие судорожных приступов, устраняет эпилептиформную активность, уменьшает энцефалопатические нарушения, расстройства памяти, улучшает когнитивные функции и имеет более благоприятный профиль безопасности по сравнению со стандартными антиконвульсантами.