Продукты, которые поднимают гемоглобин

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Гемоглобин содержится в эритроцитах, которые переносят кислород по организму. Незначительное понижение гемоглобина никак не влияет на общее самочувствие человека, но сильное снижение говорит о различных состояниях и болезнях.Иногда уровень гемоглобина понижается из-за того, что организму не хватает определенных витаминов, поэтому его уровень можно восполнить с помощью употребления определенных продуктов.В видео врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказывает о том, как и что лучше всего употреблять людям с пониженным уровнем гемоглобина в крови.