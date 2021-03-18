Продукты, которые поднимают гемоглобин
Иногда уровень гемоглобина понижается из-за того, что организму не хватает определенных витаминов, поэтому его уровень можно восполнить с помощью употребления определенных продуктов.
В видео врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказывает о том, как и что лучше всего употреблять людям с пониженным уровнем гемоглобина в крови.
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