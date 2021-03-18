Елена Малышева назвала «три суперпродукта» для поддержания здоровья в пост

Малышева подчеркивает, что в период, пока длится пост, необходимо обязательно употреблять продукты, содержащие омега-3.15 марта для православных россиян начался Великий пост, который продлится до наступления мая. Елена Малышева назвала «три суперпродукта», которые по ее мнению очень важно употреблять в пищу для поддержания здоровья в пост, – все они являются богатыми источниками разновидности жира, известной как омега-3. Доктор медицинских наук пояснила, что«полиненасыщенная кислота омега-3 необходима для нормального функционирования клеток».Говоря о содержащей ее пище, которую следует включить в рацион постящимся, Елена Малышева указала на следующие «три суперпродукта»:льняное масло,семена чиа,грецкие орехи.Она подчеркнула, что организм человека лишен способности самостоятельно синтезировать омега-3, и продукты, обеспечивающие необходимыми для поддержания здоровья жирными кислотами, «должны быть на столе всегда».