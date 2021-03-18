Развенчаны популярные мифы о холестерине

Какой холестерин является «плохим».Существует устойчивое общественное мнение о вреде холестерина для нашего организма, особенно в пожилом возрасте.А врачи давно говорят, что он присутствует у большинства живых существ, даже в цитоплазме бактерий. Так что же такое холестерин и как он влияет на наше здоровье?Вещество органического происхождения, жирорастворимый спирт холестерин вырабатывается самими клеточными структурами, как одно из важных составляющих для жизнедеятельности этих структур. Холестерин синтезируется и применяется, как строительный материал, формирующий защитную мембрану любой клетки. Он помогает клеткам быть эластичными, изменять форму, вводить в структуру необходимые элементы и выводя продукты распада.Это соединение принимает участие в синтезе гормонов, регулирует транспортировку жирорастворимых витаминов, отвечает за когнитивные мозговые процессы. А также участвует в передаче мышечных импульсов, за счет нормализации функций нервных соединений, нужен для вырабатывания витамина D, производства желчи. Кроме этого, холестерин лечит различные повреждения на стенках сосудов, образуя противовоспалительные скопления – те самые, холестериновые бляшки.Понятие «плохого» и «хорошего» холестеринаОколо 75% жирорастворимого спирта синтезируется в печени, остальное поступают в организм с продуктами питания. Существует деление на «хороший» – липопротеины высокой плотности, и плохой – с низкой плотностью, вид холестерина. Утверждают, что «плохой» холестерин поступающий от печени к органам, образует бляшки на стенках сосудов, а «хороший», наоборот идущий от органов к печени, соединяет излишки «плохих» липопротеинов, и препятствует сердечным заболеваниям.Особенно много таких бляшек или скоплений, на стенках сосудов пожилых людей. Поэтому многие считают, что жирная пища очень вредна для сердца и сосудов и употреблять ее не следует. А также необходимо принимать как можно больше средств, которые называются статинами, снижающих уровень холестерина.Для чего организму нужен «плохой» холестерин?В природе для всего созданного можно найти причину, надо только дать себе труд ее поискать. И на вопрос, зачем организм вырабатывает вещество, которое прилипает к стенкам сосудов, уменьшая их, есть очень простой ответ – значит, это нужно самому организму! Выяснилось, что липопротеины с низкой плотностью, обладают противовоспалительными свойствами.И прилипают они к оболочке артерий в тех местах, где имеются микротравмы и повреждения, залечивая их и уменьшая воспаления. Больше всего таких повреждений у людей пожилого возраста, потому что стенки их сосудов подвергаются возрастным изменениям. Их организм вырабатывает все больше холестерина, чтобы лечить такие повреждения.А такие процессы вызывает повышенный сахар в крови. Зачем же все твердят о необходимости снижения холестерина, если он приносит такую пользу? Затем, что прибыль от продажи препаратов, снижающих уровень холестерина, исчисляется цифрами с множеством нулей, и терять ее фармакологические концерны не намерены. В последнее время, препараты-статины, стали прописывать даже детям.Какие жиры необходимы организму?Нужно осознать, что наш организм нуждается в определенном количестве растительного и животного жира и скорректировать свое питание. Самые необходимые жиры содержатся в растительном масле холодного отжима: оливкового, горчичного, льняного, конопляного, кокосового, авокадо. И животных жиров: рыбьего и содержащегося в желтке и мясе животных. Но, разумеется, животные не должны быть отравлены токсическими веществами. Также нужно следить за приготовлением мясных блюд, они допускаются в отваренном, тушеном и запеченном виде, но только не в жареном с корочкой. Употреблять жир в молочной продукции лучше всего овечий или козий, в виде кефира или йогурта, также допускается топленое сливочное масло.Чего следует избегать?Стоит принять как факт, что рафинированный сахар не приносит никакой пользы организму, и провоцирует множество нарушений в системах, в том числе сосудистой. Белую муку и крахмал также следует занести в список нежелательных продуктов для сосудов. Кроме этого, лучше совсем исключить или строго ограничить, употребление всех консервированных продуктов, в которых очень много сахара и его синтетических заменителей, кукурузных и прочих сиропов, а заодно – алкоголя, кофеина и рафинированных растительных масел.Что еще влияет на здоровье сосудов?Чтобы решить проблему с уже имеющимися бляшками на оболочке сосудов и предупредить их новое появление, нужно не только откорректировать рацион. Для здоровья сосудистой системы нужен витамин С, препятствующий повреждениям артерий, магний, чеснок, свежие овощи и зелень, куркума. Все они регулируют уровень холестерина. Кроме этого, нормализующее действие оказывают эфирные масла лаванды и розмарина в массаже. Для поддержания тонуса сосудистых оболочек, хорошо помогают регулярные физические упражнения, и употребления витамина С, коллагена, глицина.