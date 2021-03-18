Ученые усомнились в пользе и безопасности стевии

Стевия - популярный сахарозаменитель растительного происхождения. Он слаще сахара в 200 раз, не содержит калорий и, как и другие искусственные подсластители, не провоцирует резкого скачка сахара в крови. Считается, стевия полезнее искусственных подсластителей (сукралозы, аспартама, сахарина, ксилита и эритрита).Однако исследование показало: стевия может быть вредна для кишечных бактерий, которые играют ключевую роль во множестве функций, включая работу иммунитета и даже поддержание настроения. Нарушается баланс полезных кишечных бактерий, заявляют сотрудники Университета Бен-Гуриона в Негеве. Они изучили, как различные формы стевии влияют на взаимодействие бактерий друг с другом, что важно для регулирования микрофлоры.Выяснилось, что добавка с травой стевии оказывает ингибирующее действие на бактериальную коммуникацию, а очищенный экстракт стевии демонстрирует возможное прерывание некоторых форм бактериальной коммуникации. Это объясняет, почему многие люди, длительное время использующие стевию, жалуются на боли и вздутие живота.