Ученые нашли связь между лишним весом в юности и ухудшением памяти в старости

Исследователи нашли взаимосвязь между набором лишнего веса в возрасте 20-30 лет и ухудшением памяти в старости.Ученые проанализировали информацию о здоровье 15 тысяч человек и выяснили, что лишний вес и повышенное кровяное давление увеличивают риск ухудшения памяти в старости вдвое.А высокий уровень глюкозы в крови увеличивает риск в пять раз.За участниками эксперимента ученые наблюдали порядка 30 лет.Автор статьи, невролог Кристин Яффе из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предположила, что лечение этих проблем в молодом возрасте может уменьшить проблемы с мышлением в преклонном.