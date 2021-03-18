Ученые нашли связь между лишним весом в юности и ухудшением памяти в старости
Ученые проанализировали информацию о здоровье 15 тысяч человек и выяснили, что лишний вес и повышенное кровяное давление увеличивают риск ухудшения памяти в старости вдвое.
А высокий уровень глюкозы в крови увеличивает риск в пять раз.
За участниками эксперимента ученые наблюдали порядка 30 лет.
Автор статьи, невролог Кристин Яффе из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предположила, что лечение этих проблем в молодом возрасте может уменьшить проблемы с мышлением в преклонном.
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