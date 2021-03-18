Диабет 2 типа: простые диетические рекомендации по его профилактике в случае предиабета

Предиабет означает, что уровень сахара в крови превышает норму, увеличивает риск развития диабета 2 типа, – однако соблюдение достаточно простых диетических рекомендаций помогает избежать болезни.Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) признают предиабет «серьезным недугом» – он подвергает человека риску заполучить диабет 2 типа, заодно повышая вероятность сердечных заболеваний, инсульта. Но хорошая новость в том, что диабета 2 типа людям с предиабетом все же можно избежать, его профилактику достаточно эффективно обеспечивает соблюдение определенных диетических установок.Специалисты организации Diabetes UK также считают, что, придерживаясь здоровых диетических принципов, можно предотвратить развитие диабета, поскольку такое питание помогает худеть и контролировать свой вес, что крайне важно для профилактики диабета. Эксперты обратили внимание на простые диетические рекомендации по профилактике диабета 2 типа, работающие в случае, когда уже установлен предиабет.Употреблять продукты, богатые клетчаткой. В случае имеющегося предиабета в рацион следует включать цельное зерно – британские медики советуют есть коричневый рис, цельный овес, ячмень.Есть меньше красного мяса. Страсть к красному и переработанному мясу вредна для здоровья: она усиливает склонность к проблемам с сердцем, что опасно, если также имеется предиабет и предрасположенность к диабету 2 типа. Если возникли проблемы с сахаром в крови, важно строго контролировать количество красного мяса, отказаться от сосисок и колбас, предпочитая им курицу или индейку.Употреблять овощи и фрукты. В Diabetes UK рекомендуют для профилактики диабета 2 типа есть свежими или замороженными следующие дары природы: яблоки, ягоды, шпинат, капусту, кресс-салат. Эти продукты содержат необходимые телу витамины и минералы.Включить в рацион здоровые жиры. Следует свести к минимуму потребление насыщенных жиров, которые могут увеличить количество холестерина в крови. Вместо этого в меню должно быть больше жиров, источником которых являются несоленые орехи и семечки, авокадо, оливковое масло, нерафинированное подсолнечное масло.Отказаться от сладких напитков. Еще одна простая, но действенная диетическая рекомендация по профилактике диабета 2 типа в случае предиабета – перестать употреблять напитки, сладкие на вкус, неважно газировка это или кофе. Когда дело доходит до утоления жажды, следует выбирать простую воду, молоко и кисломолочные напитки, чай и кофе без добавления сахара или подсластителей.