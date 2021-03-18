Отеки ног: названы причины, способы профилактики и лечения

Причин, почему отекают ноги, может быть множество.Иногда отек ног может свидетельствовать только о том, что необходимо изменить образ жизни, а иногда это может быть признаком ряда серьезных заболеваний.Отек ног может возникать от многих факторов различной степени тяжести. Но установить причину отеков важно, так как иногда это может спасти жизнь.Так называемый периферический отек возникает из-за задержки жидкости в тканях ног. Это может быть вызвано нарушениями системы венозного кровообращения, лимфатической системы или почек.Впрочем, отек ног не всегда является сигналом болезней сердца или кровообращения. Ноги могут отекать из-за накопления жидкости от малоподвижного образа жизни, избыточного веса, длительного сидения или стояния на ногах или из-за плотной обуви, чулок или джинсов.Распространенные причины отека ногОстрая почечная недостаточность;Кардиомиопатия (проблема с сердечной мышцей);Химиотерапия;Хронические заболевания почек;Цирроз (рубцевание печени);Тромбоз глубоких вен;Сердечная недостаточность;Гормональная терапия;Лимфедема (закупорка лимфатической системы);Нефротический синдром (повреждение малых фильтрующих сосудов почек);Ожирение;Обезболивающие, такие как ибупрофен или напроксен;Перикардит (воспаление ткани вокруг сердца);Беременность;Некоторые рецептурные лекарства. Например, те, которые применяются при сахарном диабете и высоком кровяном давлении;Легочная гипертензия;Долгое сиденье;Длительное стояние на ногах;Тромбофлебит (тромб, который обычно возникает в ногах);Венозная недостаточность;Отек ног, связанный с воспалением.Кроме того, отек ног может быть вызван воспалением суставов или тканей ног, что является нормальной реакцией на травму или заболевание. Обычно, при воспалительных расстройствах кроме отека человек испытывает еще и боль в ногах.Причины воспаления на ноге бывают разными: травмы, переломы, ожоги, растяжения, а также бурсит колена, остеоартроз, ревматоидный артрит и киста Бейкера.Лечение отека ног в домашних условияхЕсли ноги и щиколотки регулярно отекают, то есть несколько процедур, которые могут помочь снять отек.Поднимайте ноги каждый раз, когда вы лежите. Необходимо, чтобы они были выше уровня вашего сердца. Подложите подушку под ноги, чтобы вам было удобнее.Ведите активный образ жизни. Много ходите, не пренебрегайте растяжкой ног.Если вы потребляете меньше соли, это поможет уменьшить количество жидкости, которая, вероятно, накопилась в ваших ногах.Не носите тугую обувь, выбирайте свободную форму нижней одежды.Поддерживайте здоровую массу тела.Носите компрессионные чулки или носки.Если сидите или стоите в течение длительного времени, встаньте или сделайте разминку хотя бы раз в час.Впрочем, обязательно обратитесь к врачу, если вы имеете проблемы с почками, печенью или сердцем. Также не стоит откладывать визит, если домашнее лечение не помогает, а боль каждый раз только усиливается. Повышенная температура тела, покраснение и ощущение тепла в местах отека тоже являются вескими причинами обратиться в больницу.Немедленно вызывайте скорую помощь, если чувствуете: боль или сжимание в области груди, головокружение, рассеянность, дезориентацию, слабость, проблемы с дыханием или одышку.Профилактика отека ногВажно осознать, что отеки ног не всегда можно предотвратить. Но есть несколько способов, которые вы можете попробовать.Для поддержания хорошего кровообращения делайте регулярные физические упражнения. Для людей в возрасте от 18 до 64 лет ВОЗ рекомендует 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут упражнений высокой интенсивности в неделю.Избегайте длительного сидения или стояния. Убедитесь, что вы периодически встаете или двигаетесь, если долго сидите или стоите на месте.Регулируйте потребление соли. Диетологи советуют взрослым употреблять не более 2300 мг соли в день.