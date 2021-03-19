Ученые научились определять болезнь Альцгеймера по глазам
«Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни»,— объяснил один из авторов исследования, доктор медицинских наук Амир Кашани.
Для исследования были отобраны 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера, при которой мутации возникают в трех определенных генах. Специалисты сделали снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.
Им удалось выяснить, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, вовлеченных в патогенез болезни Альцгеймера.
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