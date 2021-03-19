Циркадная диета для похудения: что это такое и какие у неё принципы

Циркадная диета является эффективным инструментом в решении различных вопросов. Это помогает улучшить работу пищеварительной системы и в конечном итоге сбросить избыточный вес.Почему мы подчиняемся циркадным ритмамЦиркадные ритмы в более привычном наименовании - биологические часы или биоритмы. Каждое существо на планете живет, подчиняясь им. То есть вся жизнедеятельность человека, животных, растений зависит от смены дня и ночи. Качество жизни заметно повышается, если соблюдать соотношение сна и бодрствования. Идеально - ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.От этого показателя во многом зависит, насколько человек готов трудиться, общаться, концентрироваться, заниматься спортом. В общем делать всё то, чем он занимается в жизни. Организм так устроен, что ему нужна энергия, которую он получает ночью, а днём - тратит её.Биологические ритмы питанияРежим питания крайне важен для того, чтобы процесс пищеварения не нарушался, а пища правильно усваивалась, обеспечивая организм всеми необходимыми питательными элементами. Если существенно отклониться от этого, то можно столкнуться с набором лишних килограммов. Режим питания необходимо соблюдать, учитывая биологические ритмы организма, физиологические процессы.Циркадная диета - что этоУ циркадной диеты есть основные принципы, которые нужно соблюдать для похудения. Главное - большие порции нужно поедать в начале дня, а последний прием пищи должен быть легким. Лучше ужин устраивать за несколько часов до отбоя. Во многом принципы интервальной диеты схожи с интервальным голоданием. В этом режиме питания важно соблюдать время приема пищи и промежутки между завтраком, обедом и ужином.ЗавтракИдеально проводить в промежутке с 6:00 до 7:30. Перистальтика кишечника находится на пике в этот промежуток времени, а желудочный сок выделяется активнее. Это самый плотный прием пищи. В него должна входить клетчатка, нежирный белок, полезные жиры. Идеально подходят яйца, авокадо, овсяная крупа, гречка, киноа. Белки, жиры и углеводы, полученные из этих продуктов, будут эффективно расщепляться и преобразовываться в энергию. Идеально для тех, кто мечтает о похудении.Второй завтракПерекус необходим ближе к 11:00 при соблюдении циркадной диеты. Подходят быстрые углеводы - фрукты, ягоды.ОбедС 13:00 до 15:00. Активность пищеварительной системы подскажет, что необходимо пойти покушать. В этот прием пищи нужно включить углеводы, белки, клетчатку и правильные жиры. Уже не такой обильный, как первый. Иначе это спровоцирует тяжесть в животе, повысить уровень инсулина в крови. Куриный суп с овощами, чечевица, другие бобовые, вареные яйца, сырые овощи, фрукты - идеальный обед при циркадной диете.ПерекусБлиже к 16:00-17:00 появится чувство голода. Обычно организм требует чего-то сладенького, но для похудения важно не поддаваться этим порывам. Вместо вредного лучше скушать белок, например, творог, натуральный йогурт. Это поможет забыть о чувстве голода на пару часов и принести пользу организму.УжинСамое позднее время для последнего приема пищи - 19:30. Это идеально для циркадной диеты. В него нужно включить белок и углеводы с низким гликемическим индексом. На этот случае отлично подходит курица, яйца, натуральный йогурт, киноа, рыба, орехи, чечевица, цельнозерновые, бобовые. Никакого картофеля или риса, ведь это крахмалистый продукт. Уже к 21:00 в таком случае поджелудочная железа закроется и желудочно-кишечный тракт будет готов ко сну.Что еще важно знать при циркадной диетеЖелательно отказаться от кофе и алкоголя, чтобы не сбивать свои биологические ритмы. Важно пить много воды - не меньше 8 стаканов чистой питьевой воды. Этот напиток идеален для правильного пищеварения. Запивать во время еды только крайне сухую еду, в а остальном лучше пить не раньше чем через 40 минут после еды.Иначе это спровоцирует брожение в желудке и кишечнике.