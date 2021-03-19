Россиянам перечислили способы восстановления памяти
В первую очередь необходимо установить причины ослабления памяти, выяснить, нет ли недосыпа, соблюдается ли режим отдыха, есть ли физическая нагрузка.
«Мы не говорим о том, что каждый человек должен заниматься в спортзале — достаточно пройти пешком две остановки до метро»,— уточнила Хвингия.
Она также отметила, что проблемы с памятью могут возникать при привычке плотно ужинать. Ночью мозг должен приостановить процессы и отдохнуть, а при приеме тяжелой пищи он будет работать вместе с желудком.
При травме головы необходимо обратиться к неврологу. Если же травмы не было, следует начать тренинги, например, заучивать стихи и числовые ряды. Также принесут пользу тренировки внимания. Например, написание наименования цветов другим цветом шрифта. В таком случае надо прочитать слово именно по тексту, а не по цвету.
Заниматься следует регулярно около 15-30 минут в день. Чем старше человек, тем раньше надо приступить к тренировке — ко второй половине дня у пожилых накапливается усталость.
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