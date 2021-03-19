Россиянам перечислили способы восстановления памяти

В связи с различными факторами память человека может ухудшаться. Российский врач, нейропсихолог Ирина Хвингия перечислила способы ее восстановления.В первую очередь необходимо установить причины ослабления памяти, выяснить, нет ли недосыпа, соблюдается ли режим отдыха, есть ли физическая нагрузка.«Мы не говорим о том, что каждый человек должен заниматься в спортзале — достаточно пройти пешком две остановки до метро»,— уточнила Хвингия.Она также отметила, что проблемы с памятью могут возникать при привычке плотно ужинать. Ночью мозг должен приостановить процессы и отдохнуть, а при приеме тяжелой пищи он будет работать вместе с желудком.При травме головы необходимо обратиться к неврологу. Если же травмы не было, следует начать тренинги, например, заучивать стихи и числовые ряды. Также принесут пользу тренировки внимания. Например, написание наименования цветов другим цветом шрифта. В таком случае надо прочитать слово именно по тексту, а не по цвету.Заниматься следует регулярно около 15-30 минут в день. Чем старше человек, тем раньше надо приступить к тренировке — ко второй половине дня у пожилых накапливается усталость.