Россиянам перечислили способы восстановления памяти

В связи с различными факторами память человека может ухудшаться. Российский врач, нейропсихолог Ирина Хвингия перечислила способы ее восстановления.

В первую очередь необходимо установить причины ослабления памяти, выяснить, нет ли недосыпа, соблюдается ли режим отдыха, есть ли физическая нагрузка.

«Мы не говорим о том, что каждый человек должен заниматься в спортзале — достаточно пройти пешком две остановки до метро»,— уточнила Хвингия.

Она также отметила, что проблемы с памятью могут возникать при привычке плотно ужинать. Ночью мозг должен приостановить процессы и отдохнуть, а при приеме тяжелой пищи он будет работать вместе с желудком.

При травме головы необходимо обратиться к неврологу. Если же травмы не было, следует начать тренинги, например, заучивать стихи и числовые ряды. Также принесут пользу тренировки внимания. Например, написание наименования цветов другим цветом шрифта. В таком случае надо прочитать слово именно по тексту, а не по цвету.

Заниматься следует регулярно около 15-30 минут в день. Чем старше человек, тем раньше надо приступить к тренировке — ко второй половине дня у пожилых накапливается усталость.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Неврология

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь