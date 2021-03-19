Как понять, что у вас «синдром тетки»

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Многие женщины опасаются старения. Но вместе с тем нередко можно встретить молодую девушку, которой присущ синдром тетки, — именно он в глазах окружающих разом прибавляет ей несколько десятков лет.Постоянно обсуждают чужую личную жизньВ беседе с кем-либо такие женщины редко говорят о себе. Гораздо большее удовольствие им доставляет обсуждение и осуждение других людей. Разумеется, в негативном ключе. Таким образом, девушки самоутверждаются за счет других, забывая о том, что сплетни никак не развивают их и вдобавок к этому портят репутацию.Учиняют скандал без поводаЗачастую женщины с синдромом тетки нарочно вступают в конфликт с кассирами в супермаркетах, с работниками почты или же с другими пациентами в очереди к врачу. Преимущественно спорная ситуация, возникшая в данных обстоятельствах, решается спокойным диалогом. Однако женщины, любящие поскандалить, привыкли таким образом вымещать свой негатив на других и другие способы взаимодействия им неизвестны.Перестают следить за собойСиндром тетки свойственен женщинам, которые не любят себя, а потому они редко уделяют особое внимание внешнему виду. При этом такие девушки, как правило, содержат жилье в порядке и чистоте, но на себе предпочитают экономить: дома ходят в обносках, питаются чем попало и пренебрегают бьюти-процедурами, не потому что они им не нужны, а потому что на себя жалко тратить деньги. А между тем внешность колоссальным образом сказывается на внутреннем мироощущении.