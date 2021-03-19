Что нельзя делать, если во рту стоят имплантаты

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Имплантация — необходимая мера для тех, у кого разрушился или выпал зуб. Однако далеко не все знают, какие ограничения появляются после установки искусственного зуба.Еда и питьеСразу после операции имплантации не рекомендуется есть горячую, жесткую и острую пищу. После заживления врачи не рекомендуют пить очень горячие напитки. Металл штифта, на котором стоит зуб, обладает более высокой теплопроводностью.Тепло от напитков он передает окружающей кости. Если пить горччие напитки часто и долго, то костная ткань постепенно начнет перегреваться и отмирать. А имплантат просто выпадет.КурениеСмолы, содержащиеся в табачном дыме, всасываются в кровоток и замедляют процесс заживлление тканей. В результате у курильщиков дольше затягиваются послеоперационные раны и нарушается процесс обрастания имплантата костью.Кроме того, курение усиливает образование камней на зубах — это повышает риски отторжения имплантата даже спустя много лет после операции. Поэтому, чтобы сохранить зубы, лучше вовсе бросить вредную привычку.Особый уходСтоматологи рекомендуют всем пациентам приобрести ирригатор. Это устройство подает струю воды под напором. Вода удаляет мягкие отложения из десенных кармашков. При наличии имплантата это особенно важно, так как десна не прилегает к искусственным зубам так плотно, как к натуральным.Если его налет не чистить, то со временем микробы начнут вызывать воспаление тканей. Именно по этой причине люди теряют зубы и натуральные, и искусственные.Также для дополнительной чистки можно использовать ершики для зубов или зубную нить.