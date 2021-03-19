Иногда с возрастом аллергические реакции пропадают

Мадина Шадыжева | Врач-аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА РоссииРассказывает, каковы шансы "вырасти" из аллергии."Аллергия - это повышенная реакция иммунной системы на внешний раздражитель (аллерген). У детей аллергические реакции наблюдаются несколько чаще, чем у взрослых. На сегодняшний день около 15% детей в России - аллергики. Наиболее распространенными триггерами, вызывающими аллергию, являются пыль, шерсть домашних животных, определенные продукты питания или добавки (сахар, специи), пыльца растений и химические вещества.Существует мнение, что с возрастом частота аллергических реакций может уменьшаться или аллергия вовсе исчезнет. Такое действительно возможно. Из-за неокрепшей иммунной системы детский организм может принять пищу или пыльцу за "раздражитель" и запустить ответную реакцию в виде высыпаний на коже или респираторных симптомов.У подростков и взрослых людей иммунитет, как правило, крепкий, в организме развивается толерантность к аллергенам, поэтому аллергические реакции возникают реже. Однако, если у ребенка замечена аллергия на орехи, коровье молоко, яйца или рыбу, то, скорее всего, она сохранится на всю жизнь, так как эти продукты входят в топ самых сильных пищевых аллергенов.При этом, любой из возможных видов аллергии может появиться уже во взрослом возрасте. Так, приблизительно 4% людей становятся аллергиками в 30-40 лет. Чаще всего реакция наблюдается на продукты, которые раньше человек мог употреблять ежедневно, например, на молоко или на яблоки. Это связано с генетической предрасположенностью и особенностями иммунной системы организма".