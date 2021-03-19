5 лучших продуктов питания против похмелья

У многих из нас есть собственные методы борьбы с похмельем, и к ним почти никогда не относятся продукты питания. В таком состоянии есть вообще не хочется, и совершенно напрасно, поскольку некоторые виды пищи могут реально помочь.Лосось. Низкий уровень витаминов B6 и B2 усиливает симптомы похмелья. В лососе множество витаминов группы B, поэтому он быстрее возвращает нас к нормальному состоянию. Включение рыбы в рацион на следующий день после бурной вечеринки поможет взбодриться, лосось также уменьшает воспаления.Манго и другие фрукты. Содержащийся в мёде и натуральных фруктах сахар на самом деле быстрее выводит из организма алкоголь. Попробуйте есть манго, виноград, апельсины груши и бананы. Еще одним отличным вариантом в летне-осенний период будет арбуз, в нём очень много воды, он помогает восстанавливать водный баланс.Бананы и другие «мягкие» продукты. У бананов, риса, яблочного пюре и других мягких по консистенции продуктах есть существенный плюс - они легко усваиваются организмом. Их рекомендуют при расстройствах желудка, диарее, тошноте, проблемах с приемом пищи или даже недоедании. В них имеются углеводы, успокаивающее желудок, а в бананах также много калия, который необходим организму, лишившемуся электролитов из-за чрезмерного потребления алкоголя.Имбирь. Этот продукт уменьшает симптомы тошноты, поэтому его тоже можно включить в рацион человека, страдающего от алкогольного отравления. Попробуйте сушеный имбирь, имбирный чай или смузи с добавлением имбиря.Спортивные напитки. В наш рейтинг продуктов попала одна разновидность напитков. Алкоголь является мочегонным средством, провоцирующим обезвоживание. При похмелье необходимо восполнить уровень электролитов, а больше всего их в спортивных напитках, а также кокосовой воде.