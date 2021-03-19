Ученые назвали факторы, повышающие риск смерти

Британские ученые выяснили, что именно способствует скорой смерти человека и можно ли как-то продлить жизнь.На протяжении шести лет специалисты наблюдали за 13 600 взрослыми в возрасте от 50 до 104 лет. Они определили, что долголетие напрямую связано с отказом от курения. Табачный дым содержит более 5000 химических веществ, включая никотин. Многие из них провоцируют онкологические заболевания. К тому же курение провоцирует сердечные приступы и инсульты.Также злоупотребление алкоголем также приближает смерть. Оно может привести к депрессии, слабоумию, онкологическим заболеваниям и импотенции.Продолжительность жизни зависит от того, насколько активен человек физически. Нежелание заниматься спортом может привести к развитию заболеваний сердца, ожирению, повышению уровню холестеринам и проблемам с артериальным давлением.Также ученые определили важность того, испытывает ли человек финансовые трудности. Постоянная обеспокоенность относительно вопросов оплаты счетов может сократить жизнь на несколько лет. То же самое касается любых социальных невзгод и психологических проблем.