Ученые назвали факторы, повышающие риск смерти
На протяжении шести лет специалисты наблюдали за 13 600 взрослыми в возрасте от 50 до 104 лет. Они определили, что долголетие напрямую связано с отказом от курения. Табачный дым содержит более 5000 химических веществ, включая никотин. Многие из них провоцируют онкологические заболевания. К тому же курение провоцирует сердечные приступы и инсульты.
Также злоупотребление алкоголем также приближает смерть. Оно может привести к депрессии, слабоумию, онкологическим заболеваниям и импотенции.
Продолжительность жизни зависит от того, насколько активен человек физически. Нежелание заниматься спортом может привести к развитию заболеваний сердца, ожирению, повышению уровню холестеринам и проблемам с артериальным давлением.
Также ученые определили важность того, испытывает ли человек финансовые трудности. Постоянная обеспокоенность относительно вопросов оплаты счетов может сократить жизнь на несколько лет. То же самое касается любых социальных невзгод и психологических проблем.
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