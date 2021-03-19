У жителей зеленых районов ниже риск инсультов

Ученые исследовали риск инсульта у людей, которые живут в районах с разной степенью озеленения. О новых данных они доложили на виртуальной конференции Американской ассоциации по изучению инсульта. Пресс-релиз исследования размещен на сайте Американской кардиологической ассоциации.Авторы исследования изучили данные почти 250 тысяч пожилых жителей США, которые пользуются услугами системы медицинского страхования Medicare. Информацию о здоровье этих людей ученые сопоставили со спутниковыми данными о том, насколько зелены районы, в которых те живут. В учет брались как деревья, так и трава.В своих расчетах авторы учитывали и другие факторы риска, из-за которых может развиваться инсульт: пол, возраст, уровень дохода, сахарный диабет, гипертонию и другие.Оказалось, что по сравнению с людьми, которые живут в менее зеленых районах, у жителей самых зеленых районов:риск ишемического инсульта на 26% ниже;риск транзиторной ишемической атаки (ее иногда называют микроинсультом) на 20% ниже.Это исследование не обнаружило связи между риском геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг) и тем, насколько зелен район проживания человека.Согласно оценкам Уильяма Эйткена (William Aitken) из Университета Майами, влияния степени озеленения района на риск ишемического инсульта можно сравнить с влиянием сахарного диабета.Ранее на примере этих же участников, пользователей страховки Medicare, было показано, что проживание в зеленом районе снижает риск развития инфаркта миокарда.«Для большинства людей естественно пользоваться зелеными пространствами и пешеходными дорожками. Там несложно обнаружить множество гуляющих и бегающих людей», - прокомментировала новые данные доктор Элизабет Джексон (Elizabeth Jackson) из Алабамского университета.Джексон добавила, что без доступа к таким пространствам у людей меньше возможностей для поддержания физической активности, которая крайне важна для профилактики инсульта.Эйткен не исключает, что жителей зеленых районов может быть проще убедить вести здоровый образ жизни. Озеленение помогло бы снизить риск инсульта сразу у большого количества людей. По его мнению, города нужно заставлять увеличивать количество зеленых зон и стимулировать людей чаще проводить больше времени в таких зонах».