6 вещей, которых нужно избегать в тёплое время года

Россия вступает в весну, снег начинает таять, и скоро нас ждёт приход долгожданной тёплой погоды. В сильную жару необходимо соблюдать базовые правила, которые помогут нам сохранять здоровье.Меньше жирной пищи. Жареная и жирная пища должна быть летом под запретом, поскольку она повышает температуру тела. Из-за этого жара переносится ещё более тяжело. Также подобные продукты питания вызывают обезвоживание. В тёплую погоду лучше есть поменьше мяса, вызывающего повышенное потоотделение, расстройства пищеварения и диарею. Жареная и жирная пища также провоцируют проблемы с сердцем и весом.Подальше от солнца. Все мы мечтаем обрести коричневый загар, когда отправляемся на Юг. Ежедневное воздействие небольшого количества солнечного света требуется для поддержания здоровья и требуемых показателей витамина D. Но избыток ультрафиолетового излучения провоцирует солнечные ожоги, морщины, преждевременное старение кожи и даже рак.Меньше охлажденной воды. Вода со льдом в жару может быстро избавить от ощущения палящего зноя. Но она нарушает процессы пищеварения и опорожнения кишечника, снижает иммунитет, быстрее утомляет и ослабляет. Вода со льдом может замедлить работу сердца, вызвать головную боль и увеличить вероятность инфекций горло.Меньше алкоголя и кофе. В жару пейте воду комнатной температуры для того, чтобы возместить потери жидкости, выходящей из организма вместе с потом. А вот напитки с алкоголем и кофеином надо ограничивать, они усиливают выделение жидкости организмом.Поменьше духов. Летние ароматы лучше ограничивать, поскольку тепло усиливает запахи. Не наносите на тело большое количество парфюма, избегайте сильных ароматов в жаркую погоду, так как полученный эффект вас не обрадует.Неправильные ткани. Летом нас ожидают жара и постоянной пот. Важно грамотно выбирать ткань, и лучшим выбором будут хлопок и лен. А вот искусственная кожа, кружева, шелк, бархат, нейлон и полиэстер отложите до зимы. Выбирайте светлую одежду свободного покроя для нормальной циркуляции крови