Диетологи рассказали о пользе творога для похудения

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Идея отличного ужина для тех, кто худеет.Многие слышали, что творог является очень полезным продуктом. Довольно часто его употребляют в пищу те, кто хочет убрать лишние килограммы.Можно ли избавиться от жира и похудеть, употребляя творог, рассказала тренер Анастасия Полтавская.Для здоровья творог полезен тем, что помогает сбросить вес, является прекрасным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов – кальция, магния, калия, фосфора и цинка, каждый из которых необходим для нормального функционирования организма,– отметила Полтавская.В чем польза творогаТренер уточнила, что творог в отличие от молока не содержит лактозу. Кроме того, у него высокое содержание белка (17 грамм на 100 грамм творога). Также он является ?важным источником здоровых жирных кислот.Как и другие молочные продукты, творог содержит кальций и фосфор, которые укрепляют кости и зубы, а кальций положительно влияет на состояние нервной и мышечной системы. Также, в твороге есть натрий, необходимый для регуляции кровяного давления,– добавила Анастасия Полтавская.Можно ли похудеть от творогаТакже тренер назвала несколько причин, почему маложирный творог (0,2% – 5%) следует есть на ужин (за несколько часов до сна):Творог отлично насыщает и снижает чувство голода.???Ускоряет метаболизм?.Увеличивает затраты энергии в состоянии покоя??.Улучшает сон??.Помогает наращивать мышечную массу?.Помогает сбросить жир??.