Коронавирус может вызывать глухоту и головокружения
Ученые из Университета Манчестера в Великобритании провели метаанализ 56 исследований, который показал, что у 7,6% переболевших коронавирусом отмечалась потеря слуха в той или иной степени. При этом 14,8% сталкивались с тиннитусом или звоном в ушах, а 7,2 % жаловались на головокружения. Исследование не доказало причинно-следственную связь, но науке известна способность других аналогичных вирусов повреждать слух.
Еще в октябре прошлого года в British Medical Journal опубликовали статью о первом зарегистрированном случае внезапной и необратимой потери слуха из-за COVID-19. Авторы статьи предупредили врачей о необходимости быть более внимательными к побочным эффектам коронавируса и его лечения, поскольку некоторые необратимые позднее повреждения слуха можно предотвратить на ранней стадии с помощью курса препаратов из категории стероидов.
По мнению осуществлявших нынешний мета-анализ учёных, существует острая необходимость в тщательно проведенном клиническом и диагностическом исследовании для определения воздействия COVID-19 на слух в долгосрочной перспективе. Тем более, что наука доказала способность вирусов вроде кори, эпидемического паротита и менингита вызывать потерю слуха. Но в отношении ковида пока ничего точно не доказано. При этом отоларингологи наблюдают внезапную потерю слуха с периодичностью от 5 до 160 случаев на 100 000 человек. Точные причины внезапно наступившей глухоты не всегда удается установить, но нередко она бывает следствием реакция организма на грипп, герпес или цитомегаловирус.
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