Диетологи рассказали, как не выбрать опасную для здоровья рыбу

В каких случаях рыба может навредить.Рыба — очень важный продукт, который обеспечивает наше тело необходимыми для жизни и здоровья компонентами. Однако иногда в магазинах можно встретить такой товар, который не только не принесет пользы, но и навредит нашему организму.1. Не выбирайте рыбу с икройЭтот пункт больше касается красной рыбы. Когда лососевые достигают половой зрелости, они отправляются с моря к пресным водоемам, чтобы продолжить вид и отложить икру. После своей природной миссии рыба начинает деградировать — отмирают пищеварительная и гормональная системы. Соответственно, если рыба не может нормально питаться и переваривать пищу, в ее мясе исчезают полезные элементы. Тогда мясо становится водянистым и бледным. Такая рыба не принесет вреда для здоровья. Однако в ней не будет полезных веществ и особого вкуса. При выборе рыбы стоит обратить внимание на кожуру. Она должна быть однородного цвета без видимых пятен.2. Обращайте внимание на охлажденную рыбуИногда под видом свежей охлажденной рыбы вам могут продать размороженную. Во-первых, такая рыба теряет качество и питательные вещества. Во-вторых, на неправильно размороженной рыбе быстро накапливаются бактерии. Распознать размороженную рыбу нетрудно. Обычно такой продукт имеет деформированную форму, частицы льда, сломанные плавники и хвост.3. Проверяйте рыбу на наличие вредных веществНекоторые недобросовестные продавцы идут на хитрость и увеличивают вес рыбы, используя полифосфаты. Эти соединения задерживают воду в рыбе. После приготовления «напичканная» тушка становится маленькой и серой. Чтобы не приобрести рыбу с полифосфатами, стоит присматриваться к поверхности филе. Оно не должно неестественно блестеть.4. Внимательно смотрите условия, в которых находится живая рыбаСчитается, что рыба из аквариума — полезная и безопасная. У продавцов нет возможности ее заморозить или обработать полифосфатами. Однако даже свежая рыба не всегда полезна. Следует обращать внимание на аквариум в котором она плавает. Там обязательно должен быть компрессор. Вода должна быть чистой. Рыбы не должно быть слишком много в сосуде. Здоровые особи плавают равномерно и плавно. Их вид не должен быть болезненным.5. Интересуйтесь, откуда привезена рыбаЗначительная часть магазинной рыбы выращивается на специальных фермах. Однако такие особи менее полезны чем те, что жили в естественных условиях. На фермах — большие скопления рыб, которые могут болеть и распространять инфекции. К тому же, часто стаи рыб кормят антибиотиками и пестицидами, которые уже непосредственно влияют на нас. Ищите информацию о месте выращивания рыбы на упаковке или спрашивайте у продавца.6. Обращайте внимание на вид рыбыКачественная здоровая рыба — источник полезных элементов. Чтобы выбрать именно такую, посмотрите на ее вид. Глаза особи должны быть выпуклыми, без синяков. Тушка должна быть упругой — без вмятин. Есть один способ проверить рыбу на свежесть. Сначала положите ее на ладонь. Потом — проследите. Если рыба качественная — она будет держаться прямо.7. Обращайте внимание на цвет красной рыбыЗначительная часть людей считает, что если в красной рыбы яркое мясо — она натуральная и качественная. Однако продавцы пользуются стереотипами людей и часто «подкрашивают» рыбу. На самом деле мясо красной рыбы должно иметь натуральный светло-розовый цвет. В мякоти должны быть светлые прожилки.8. Присматривайтесь к чешуеЧешуя может многое рассказать о возрасте рыбы. Если она сухая и некрасивая — продукт лучше не брать. Кроме того, на рыбе должна быть слизь без запаха (на речной — больше, на морской — меньше). Слизь защищает животное от повреждений, бактерий и грибков.