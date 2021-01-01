Молочные продукты названы самыми небезопасными, с точки зрения риска отравления

К.м.н., врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин подчеркивает: отравление могут вызвать любые напитки или продукты, если они испортились или просто некачественные. Однако статистика все же говорит не в пользу молочных продуктов, которые имеют весьма ограниченный срок годности. Медик констатирует: "Если эти продукты неправильно хранятся, температурный режим не выдерживается, это хорошая среда для развития бактериальной флоры. Творог, сметана, другие производные молочной продукции могут приводить к пищевым отравлениям.Если отравился один человек, значит, ему попало большее количество испорченного продукта, если же заболели все, кто его употреблял, то это уже пищевая инфекция, а в испорченном продукте была патогенная флора, которая вызвала инфекционное заболевание. Также часто причиной отравления становится алкоголь, причем, даже качественный. Здесь имеет значение концентрация и объем выпитого напитка.Можно добиться и хорошим алкоголем алкогольной интоксикации, и будут все симптомы отравления: тошнота, рвота, понос, потеря сознания и вплоть до летального исхода. А если это суррогат алкоголя, необходим меньший объем, чтобы произошло отравление, но суррогат - это тяжелые последствия. При этом если попадает метиловый спирт в организм, противоядием как раз будет этиловый спирт, то есть наоборот получается, что качественный алкоголь поможет в этой ситуации, но это трудно определить".Вне зависимости от причины отравления, следует руководствоваться общими принципами. Ставка делается на прием сорбентов, начиная с активированного угля и заканчивая более серьезными средствами. Врачи запрещают останавливать рвоту и диарею, ведь это естественный способ выведения токсических веществ. Зиннатуллин подчеркивает: "Другое дело, если это неукротимые рвота или диарея, которые приводят к обезвоживанию. Здесь уже становится серьезной ситуация; нужно пить большое количество жидкости, лучше минеральной воды. Если совсем плохо себя чувствуете, надо обращаться к врачу".