Одной инъекции нового инсулина в неделю достаточно для контроля диабета

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Инъекция базального инсулина раз в неделю продемонстрировала аналогичную эффективность и безопасность и более низкую частоту эпизодов низкого уровня сахара в крови по сравнению с ежедневным его введением. Такие данные были получены в рамках второй фазы клинических испытаний, в которых сравнивался базальный инсулин Fc (BIF) с инсулином деглудек.«Эти результаты исследования демонстрируют, что BIF может использоваться в качестве базального инсулина один раз в неделю, что может предложить прогресс в инсулиновой терапии», - рассказывает доктор Хуан Фриас, глава исследования.По словам Фриаса, уменьшение количества инъекций инсулина может улучшить приверженность терапии, а значит, результаты пациентов станут выше. Прием препарата один раз в неделю также может повысить готовность пациентов с диабетом 2 типа начать терапию инсулином, когда прием таблеток уже не дает адекватного контроля уровня глюкозы в крови.