Одной инъекции нового инсулина в неделю достаточно для контроля диабета
«Эти результаты исследования демонстрируют, что BIF может использоваться в качестве базального инсулина один раз в неделю, что может предложить прогресс в инсулиновой терапии», - рассказывает доктор Хуан Фриас, глава исследования.
По словам Фриаса, уменьшение количества инъекций инсулина может улучшить приверженность терапии, а значит, результаты пациентов станут выше. Прием препарата один раз в неделю также может повысить готовность пациентов с диабетом 2 типа начать терапию инсулином, когда прием таблеток уже не дает адекватного контроля уровня глюкозы в крови.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий