Нарколог Казанцев рассказал, чем можно и нельзя запивать алкоголь

Врач объяснил пользу запивания алкоголя и призвал не запивать спиртные напитки газировкой.По словам Алексея Казанцева, привычка запивать алкоголь другой жидкостью – хорошая, поскольку это помогает поддерживать в организме баланс веществ.«После употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или одного глотка надо сделать один глоток другой жидкости», - рассказал в интервью психиатр-нарколог высшей категории.Казанцев заметил, что в результате распития алкоголя происходит нарушение водно-электролитного баланса – организм стремительно лишается важных минералов, калия, натрия, магния, кальция. Нарколог порекомендовал для восстановления баланса употреблять свежую питьевую воду либо лед.Также Казанцев рассказал, чем нельзя запивать алкоголь – сладкой газировкой. Он пояснил, что«газированные сладкие напитки усиливают опьянение, продлевают его и вызывает головную боль».