Нарколог Казанцев рассказал, чем можно и нельзя запивать алкоголь
По словам Алексея Казанцева, привычка запивать алкоголь другой жидкостью – хорошая, поскольку это помогает поддерживать в организме баланс веществ.
«После употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или одного глотка надо сделать один глоток другой жидкости», - рассказал в интервью психиатр-нарколог высшей категории.
Казанцев заметил, что в результате распития алкоголя происходит нарушение водно-электролитного баланса – организм стремительно лишается важных минералов, калия, натрия, магния, кальция. Нарколог порекомендовал для восстановления баланса употреблять свежую питьевую воду либо лед.
Также Казанцев рассказал, чем нельзя запивать алкоголь – сладкой газировкой. Он пояснил, что
«газированные сладкие напитки усиливают опьянение, продлевают его и вызывает головную боль».
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