Все серьезно: медики объяснили, что происходит с организмом во время похмелья

Лучше не доводить себя до этого состояния.Похмелье – это интоксикация организма вследствие употребления большого количества алкоголя. Это состояние сопровождается крайне неприятными симптомами. Однако то, что происходит с нашим организмом, значительно серьезнее, чем можно подумать.Доктор медицинских наук Дэвид Натт, который является ведущим мировым специалистом по вопросам злоупотребления алкоголем, рассказал, что происходит с нашим организмом во время выпивания, и как облегчить симптомы похмелья.Похмелье: что происходит в организмеВ исследовании есть пробелы в том, что происходит в нашем теле во время похмелья. Но исследователи знают, что состояние похмелья – это многофакторное событие, вызванное различными биохимическими и нейрохимическими изменениями.Вы отравилисьОдним из факторов, который способствует метаболизму алкоголя в нашем организме есть фермент алкогольдегидрогеназа (АДГ). Когда АДГ разрушает этанол, он образует ацетальдегид, который является ядом и канцерогеном. Это сравнительно быстро превращается в ацетат, затем наконец в углекислый газ и воду.У некоторых людей есть генетические варианты ферментов, которые делают этот распад более быстрым или медленным. У тех, кто медленно расщепляет ацетальдегид, возникают неприятные ощущения, такие как покраснение, тошнота, учащенное сердцебиение. Эти симптомы похмелья могут появляться от ацетальдегида, который есть в их телах.Ухудшает состояние похмелья и употребление большого количества родственных веществ – побочных химических продуктов, образующихся в процессе брожения и дистилляции. Например, в красном вине и дистиллированном спирте высокие концентрации конгенеров, а в прозрачных алкогольных напитках, таких как водка, – низкие.К родственным относятся ацетальдегид, ацетоны, гистамины и метанол. Считается, что метанол, продукт ферментации сахара, является основным фактором, способствующим появлению симптомов похмелья. АДГ метаболизирует метанол медленнее, чем этанол, образуя формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются очень токсичными.Ваши нейротрансмиттеры вышли из строяДвумя важными нейротрансмиттерами являются глутамат и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Глутамат включает мозг, в то время как ГАМК выключает его. Наш мозг эволюционировал, поэтому каждый раз, когда высвобождается глутамат, высвобождается и ГАМК. Это прекрасно сбалансированная система.Когда вы употребляете алкоголь, это стимулирует ГАМК. Сначала она заставляет вас чувствовать себя расслабленно, но употребляя больше алкоголя, это может отключить важные части мозга, в частности, те, что влияют на суждение и сознание. В то же время алкоголь блокирует ваши рецепторы глутамата. И когда ваш уровень алкоголя повышается, вы начинаете терять способность сохранять воспоминания.В вашем организме воспалениеВоспалительная реакция происходит, когда ваше тело повреждено. И хотя это часть естественной реакции иммунной системы, она может быть разрушительной. Считается, что хроническое воспаление является важным фактором многих длительных состояний здоровья – от диабета до рака и цирроза печени.Вредя сосудам и кишечнику, алкоголь заставляет организм самостоятельно включаться. Воспалительная реакция вызывает неприятные симптомы, такие как тошноту, рвоту, головную боль, спутанность сознания и тремор, а также клиническую депрессию, которая провоцирует изменения настроения, когнитивные нарушения и дефицит памяти и способности к обучению.Вы вызвали дисфункцию митохондрийАлкоголь также повреждает митохондриальную ДНК, особенно в печени. Митохондрии, вырабатывающие энергию в наших клетках, восприимчивы к повреждению свободными радикалами, вырабатываемыми алкоголем через ацетальдегид. Даже незначительное повреждение митохондрий может привести к токсичности в областях мозга.Симптомы похмелья: откуда они берутсяПлохая реакция на свет и звукЭто связано с глутаматом. Алкоголь угнетает его активность в мозге и после того, как вы прекратите пить, ваше тело пытается это компенсировать, увеличив выработку глутамата.Головная больЭто также может быть связано с глутаматом, плюс ацетальдегид расширяет кровеносные сосуды в наших головах. Новые исследования также предполагают, что алкоголь может заставить вашу иммунную систему атаковать тело и выделять химические вещества, которые вызывают раздражение в сосудах и нервах, что приводит к боли, включая головную боль. Головная боль также может быть связана с обезвоживанием, вызванным диуретическим воздействием алкоголя.Проблемы с желудкомАлкоголь повреждает слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому может вызвать диарею и тошноту. Это также может вызвать крошечное воспаление в поджелудочной железе.Как предотвратить похмельеПейте меньше. Это само собой разумеется.Замедлите темп. Нашему организму требуется примерно полтора часа, чтобы переварить стандартный напиток. Если вы будете пить медленно, ваше тело будет иметь больше шансов переработать алкоголь. Это означает, что его уровень в крови не будет таким высоким.Пейте воду с алкогольными напитками. Добавьте больше льда в виски, воду в вино или лимонад к пиву. Лучше использовать негазированные напитки, поскольку газированные могут заставить ваш организм быстрее усваивать алкоголь.Пейте меньшими порциями. Как показали исследования, уменьшение размера тары, может уменьшить количество потребления алкоголя за вечер.Пейте чистый алкоголь. Он содержит меньше родственных веществ. Одно исследование показало, что водка приносит меньше похмелья, чем виски. Хотя сон и концентрация на следующий день были плохими как для водки, так и для виски.Как облегчить похмельеВы не можете «вылечить» похмелье, но можете лечить свои симптомы.Противовоспалительные средстваПринимайте ибупрофен, когда ложитесь спать или просыпаетесь. В идеале, принимать их нужно с пищей, поскольку они могут плохо повлиять на слизистую оболочку желудка.ПищаЕсли у вас похмелье, вы, скорее всего, проснетесь с низким уровнем сахара в крови. Именно поэтому употребление углеводов может улучшить ваше самочувствие. В частности, яйца содержат много питательных веществ, необходимых вашему организму.ПробиотикиИзвестно, что пробиотики уменьшают негерметичность кишечника. Небольшое исследование показало, что люди, принимавшие пробиотики, имели пониженный уровень воспаления в организме.Не «похмеляйтесь»Это худшее, что вы можете сделать. Возвращая алкоголь в свое тело и мозг, вы лишь продолжите свое похмелье.