Ученые нашли новый ключ к борьбе с грибковой инфекцией

Гриб аспергилл дымящийся (Aspergillus fumigatus) убивает столько же людей, сколько малярия и туберкулез. Он находится «везде», например, в почве или в компосте, но обычно не опасен для здоровых людей. Смертельные случаи чаще всего регистрируются среди людей со слабой иммунной системой или госпитализированных с легочными инфекциями. Этот гриб в настоящее время становится все более устойчивым к ограниченному набору методов лечения. Поэтому важно найти новые способы борьбы с грибковыми инфекциями.Исследователи кафедры биомедицины медицинского факультета Бергенского университета вместе с учеными факультета математики и естественных наук и немецкой исследовательской группой обнаружили фермент на поверхности гриба. Он расщепляет жизненно важную молекулу, важную для энергетического метаболизма клеток – молекулу NAD, которая образуется в организме из витамина B3.Без NAD клетки не могут выжить. Следовательно, распад NAD может повлиять на иммунные клетки и ослабить иммунную систему. Ученым удалось изучить, как фермент расщепляет NAD, что может помочь в разработке новых вариантов лечения.