Ученые нашли новый ключ к борьбе с грибковой инфекцией
Исследователи кафедры биомедицины медицинского факультета Бергенского университета вместе с учеными факультета математики и естественных наук и немецкой исследовательской группой обнаружили фермент на поверхности гриба. Он расщепляет жизненно важную молекулу, важную для энергетического метаболизма клеток – молекулу NAD, которая образуется в организме из витамина B3.
Без NAD клетки не могут выжить. Следовательно, распад NAD может повлиять на иммунные клетки и ослабить иммунную систему. Ученым удалось изучить, как фермент расщепляет NAD, что может помочь в разработке новых вариантов лечения.
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