Эфирные масла, способные успокоить нервы

Ароматерапия действительно работает.В Индии по сей день сохранился обычай окуривать помещение ароматами пачули, ладана и лаванды: они успокаивают и делают сон индусов глубоким и безмятежным.Использовали масла в Индии и при строительстве храмов: они способствовали дезинфекции воздуха в помещении и создавали атмосферу прохлады, располагали к покою, раздумьям и медитации.Эфирные масла – вещества высококонцентрированные: для производства 1 чайной ложки розового масла понадобится примерно 5000 роз. Именно поэтому эфирные масла необходимо использовать аккуратно, ведь они могут даже навредить.От лаванды до апельсинаЭфирные масла полезны не только в ароматерапии, а и при наружном применении.Начнем, пожалуй, с лаванды. В ароматерапии одно из самых популярных масел. Вдыхание этого масла оказывает положительный эффект для лечения гипертонии. Масло лаванды помогает снизить уровень физического и психологического стресса, борется с бессонницей, снимает зуд при укусах насекомых, уменьшает боль от ожогов.Масло розмарина улучшает память, снижает симптомы инфекций верхних дыхательных путей.Масло чайного дерева является мощным дезинфицирующим и бактерицидным средством. Его используют для лечения порезов, ожогов. Эффективен в борьбе с перхотью (добавлять несколько капель в разовую порцию использования шампуня). Помогает при сухости кожи, сыпи, укусах насекомых и ожогах от растений. Для использования его необходимо обязательно разбавлять с оливковым маслом в пропорции 1:10.Масло лимона является антибактериальным средством. Это эфирное масло помогает при простуде – достаточно растереть виски. Кроме того, оно улучшает память, повышает работоспособность и настроение. Для тех, кто подвержен частым головным болям, рекомендовано делать горячие ванны с лимонным маслом.Вдыхание мятного масла помогает при головокружениях, укачиваниях, тошноте. Лечит проявление инфекций верхних дыхательных путей. Снимает усталость, напряжение и раздражение. Действует тонизирующе на нервную систему, поэтому вдыхать его на ночь не рекомендуется.Масло иланг-иланга способствует успокоению нервной системы, полному расслаблению, лечит гипертонию, облегчает нервозность, хорошо помогает от ночных страхов, является сильным афродизиаком, успокаивает нервную систему и сердцебиение, снижает аппетит.Масло грейпфрута оказывает бодрящее действие: помогает повысить активность мозга и устраняет сонливость по утрам. При добавлении нескольких капель в шампунь он придаст блеск и жизненную силу волосам. Помогает нормализовать давление при гипертонии.Масло жасмина является сильным афродизиаком, уменьшает проявление гипертонии, снимает стресс и мигрень, улучшает работу органов дыхания.Масло можжевельника активизирует умственную деятельность, улучшает сон, оказывает смягчающее, отхаркивающее и противовоспалительное действие на органы дыхания. При массажах облегчает боли в суставах.Масло бергамота помогает при гипертонии, снимает боль в мышцах, ускоряет заживление ран.